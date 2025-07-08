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В Госдуме рассказали, какое наказание получит Смолов за драку в «Кофемании»

Депутат Свищев о драке Смолова: вероятно, он отделается штрафом
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предположил, что футболист Федор Смолов отделается штрафом за драку в «Кофемании», передает «ВсеПроСпорт».

«Мы видим, что нарушение закона имело место. Если тяжелых последствий для пострадавших не было, то, вероятно, Смолов отделается штрафом», — сказал Свищев.

Сейчас правоохранители ждут результатов обследования челябинского бизнесмена Владимира Кузьмичева, который пострадал в драке с футболистом. Если вред здоровью квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

До сих пор неизвестно, какие травмы получил Кузьмичев. Если подтвердится информация, что у Кузьмичева перелом костей лица, такой вред может быть отнесен к тяжкому, если он приводит к потере каких-либо функций.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее стало известно о том, что Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы.

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