SHOT: футболисту Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы

Бывшему футболисту сборной России Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы по делу о драке в «Кофемании», передает SHOT.

Сейчас правоохранители ждут результатов обследования челябинского бизнесмена Владимира Кузьмичева, который пострадал в драке с футболистом. Если вред здоровью квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

До сих пор неизвестно, какие травмы получил Кузьмичев. Если подтвердится информация, что у Кузьмичева перелом костей лица, такой вред может быть отнесен к тяжкому, если он приводит к потере каких-либо функций.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее психолог объяснил поведение футболиста Смолова во время драки в кафе.