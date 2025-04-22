«Мне придется вернуться в Россию»: Головин рассказал о предложении «Зенита»

Полузащитник Головин не хочет переходить в «Зенит» из «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что петербургский «Зенит» выходил на него с предложением о переходе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Обращались, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придется вернуться в Россию», — заявил он.

24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее во Франции высказались о состоянии Головина.