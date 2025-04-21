«Все покрыто тайной»: во Франции высказались о состоянии Головина

Журналист L'Equipe и обозреватель «Монако» Антуан Момон, говоря о перспективах российского полузащитника клуба Александра Головина, заявил, что все происходящее вокруг него покрыто тайной. Его слова приводит Sport24.

«Головин и новости вокруг него — все очень загадочное и покрыто тайной. Мы не знаем много о его травме — сначала представитель клуба говорит о скором возвращении, а позже, через 2-3 дня, он же говорит, что не это имел в виду. Сначала «Монако» говорит об отдыхе для Алекса, а потом заявляют о том, что он сыграет», — заявил он.

24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

В текущем сезоне Головин провел 27 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин оказался самым высокооплачиваемым игроком в «Монако».