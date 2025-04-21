Овечкин оценил готовность «Вашингтона» к плей-офф НХЛ

Овечкин о плей-офф НХЛ для «Вашингтона»: кажется, все складывается в нашу пользу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил готовность команды к плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), раскрыв, что поменялось в команде с прошлого сезона. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«В плей‑офф важны все детали. В прошлом сезоне было очень тяжело: были обмены, никто не думал, что мы выйдем в плей-офф, но мы вышли, проиграли — в целом было разочарование. С начала этого сезона у нас поменялась атмосфера в коллективе, пришли новые игроки, кажется, что все складывается в нашу пользу», — заявил он.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что стало для Овечкина главным в сезоне НХЛ.