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В «Вашингтоне» раскрыли, что стало для Овечкина главным в сезоне НХЛ

Уилсон: Овечкин весь сезон повторял, что главное — это победа в Кубке Стэнли
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что главным в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина является победа в Кубке Стэнли, а не его снайперский рекорд. Слова игрока приводит официальный сайт лиги.

«Я был на его дне рождения в начале года, и он говорил не о рекорде, а о том, как важно по-настоящему побороться за Кубок, выйти в плей-офф и привести туда команду. Конечно, по ходу сезона произошло много классных вещей, но весь год он повторял, что самое главное — это победа. И мы это чувствуем в раздевалке. Он ведет нас за собой»,

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин назвал главную цель «Вашингтона».

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