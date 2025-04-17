Стало известно, когда состоятся следующие матчи Кубка России

Стало известно время проведения следующих матчей Кубка России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матчи второго этапа 1/2 Пути регионов будут сыграны 29 и 30 апреля. 29-го числа в 20:30 по московскому времени сыграют «Спартак» и «Динамо», а в 30-го числа в 18:00 на поле выйдут «Локомотив» и «Ростов».

Финальные матчи Пути РПЛ пройдут 30 апреля и 14 мая — за первую путевку в Суперфинал сразятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге, а второй — в Москве.

Действующий обладатель Кубка России — «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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