В РПЛ прокомментировали ситуацию с «Химками»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что планирует провести встречу с «Химками», который намерен выставить резервный состав на игру 25-го тура с «Зенитом». Его слова приводит официальный сайт лиги.

«По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип. Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации», — заявил Алаев.

Франк Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об его отставке объявили 15 апреля. В этот же день футболисты клуба уже бойкотировали тренировку.

В матче 24-го тура подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. В следующем туре «Химки» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом», игра состоится 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

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