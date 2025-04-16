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Стало известно, сколько заработал Овечкин на своей академии

«Страсти»: Овечкин заработал на своей академии 5,6 млн рублей
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Алексей Алексеев/РИА Новости

Хоккеист Александр Овечкин заработал на своей академии 5,6 млн рублей, сообщают «Страсти».

Международная хоккейная Академия имени Александра Овечкина уже второй год приносит хоккеисту прибыль, несмотря на то, что должна открыться в 2025 году.

Из открытых источников следует, что ООО «Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина» показало доходы в размере 28,2 миллиона рублей. Чистая прибыль организации составила 5,6 млн рублей.

Также Овечкин владеет компанией «Русская машина», которая занимается пищевой продукцией. За 2024 год «Русская машина» показала убыток в 600 тысяч рублей.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее сообщалось о том, что в США будут отмечать «День Овечкина».

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