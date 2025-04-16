В США будут отмечать «День Овечкина»

Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер в своих социальных сетях официально утвердила праздник «День Овечкина» в честь российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который будет отмечаться 11 апреля.

‎«Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники «Великой восьмерки», чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «‎Вашингтон» на протяжении всей карьеры в НХЛ‎»‎, — говорится в указе.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.