Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет с первых минут в матче 1/4 финала Кубка Франции против «Стад Бриошен».

Конкурент Сафонова — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — не был включен в заявку на матч.

Игра начнется в 23:10 по московскому времени. В стартовый состав также попал грузинский полузащитник парижского клуба Хвича Кварацхелия, известный в России по выступлению за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 59 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее во Франции оригинально поздравили Сафонова с днем рождения.