Во Франции оригинально поздравили голкипера «ПСЖ» Сафонова с днем рождения

Пресс-служба Лиги 1 поздравила с днем рождения российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и его партнера по команде итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму в социальных сетях.

«Доннарумма и Сафонов делят место в воротах и день рождения», — говорится в сообщении с изображением, где за спиной голкиперов находятся механические щупальца, что отсылает к персонажу комиксов Marvel Доктору Осьминогу.

Футболисты празднуют день рождения в один день — 25 февраля. Обоим исполнилось 26 лет.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 59 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее Сафонов заявил, что терял интерес к футболу в России.