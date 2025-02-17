Стало известно, усилился ли ЦСКА бразильским нападающим

«Евро-Футбол.Ру»: Нападающий Аллерандро все еще не подписал контракт с ЦСКА

Бразильский нападающий Аллерандро все еще не подписал контракт с ЦСКА. Об этом в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил агент игрока Карлос Майнберг.

По его словам, трансферный статус игрока может измениться в ближайшее время.

«Перешел ли Аллерандро в ЦСКА? Еще нет, давайте немного подождем», — заявил Майнберг.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний южноамериканец согласовал четырехлетний контракт с армейским клубом, после чего ЦСКА должен официально объявить о совершенной сделке.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков. ЦСКА располагается в турнирной таблице на шестом месте, имея в активе 31 очко.

Ранее полузащитник ЦСКА объяснил, как набрал 176 штрафов ПДД за год.