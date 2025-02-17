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Полузащитник ЦСКА объяснил, как набрал 176 штрафов ПДД за год

Игрок ЦСКА Жемалетдинов объяснил 176 штрафов ПДД за год любовью к скорости
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https://www.fclm.ru/

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов в интервью «Чемпионату» заявил, что попал в рейтинг нарушителей правил дорожного движения по итогам 2024 года среди спортсменов из-за превышений скорости.

По его словам, ПДД с каждым годом ужесточается все сильнее.

«Нарушаю чаще всего скоростной режим. Но все оплачиваю сразу с 50%-й скидкой, чтобы дешевле было, ха-ха. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю. У меня все штрафы за скорость, хочу побыстрее ездить. Хотя правил стало слишком много, даже кофе запретили пить. Душат немного», — заявил Жемалетдинов.

В составе ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, оформил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос».

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