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Названы соперники «Спартака» на зимних сборах

«Спартак» сыграет с «Черноморцем», «Астаной» и «Насафом» на зимних сборах
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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» сыграет с «Черноморцем», «Торпедо», узбекистанским «Насафом» и казахстанской «Астаной» в рамках зимних тренировочных сборов. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Поединок с «Черноморцем» пройдет на первом тренировочном сборе в турецком городе Белек. Матч состоится в закрытом формате, команды сыграют три тайма по 45 минут.

На втором сборе в Дубае «Спартак» сыграет против «Астаны». Матч состоится 2 февраля. Также команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Во время третьего сбора, который пройдет в Белеке, 20 февраля у «Спартака» запланирована встреча с московским «Торпедо», 24-го — игра с «Насафом».

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее была названа позиция, которую нужно усилить «Спартаку».

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