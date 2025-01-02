Названа позиция, которую нужно усилить «Спартаку»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, какую позицию, по его мнению, нужно усилить московскому «Спартаку». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ясное дело, что центр защиты. Он должен быть более стабильным. Отметил бы лучший прессинг в лиге при [Деяне] Станковиче. Команда выдерживает матч практически до конца. Но как только будет усталость — будет другой футбол. Вопрос длины скамейки», — заявил он.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее Станислав Черчесов назвал лучшую команду первой части РПЛ.