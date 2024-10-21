«Его переиграли полностью»: легенда ЦСКА назвал виновного в поражении «Спартака»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что крупное поражение «Спартака» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» стало для него неожиданностью.

По его словам, тренер «быков» подготовился к игре лучше своего визави.

«Тактически Мусаев переиграл Станковича полностью. Понятно, что Станкович хотел как лучше, но его схема не сработала. «Спартак» столкнулся с хорошим прессингом и хорошим давлением соперника, «Краснодар» навязал борьбу и в верху, и внизу, и все выигрывал. К сожалению, «Спартак» не был к этому готов и очнулся только к 40-й минуте, когда провел пару атак. Забить не удалось, а вот после ошибки Абены Са реализовал свой момент. Во втором тайме «Спартак» задвигался получше и смотрелся более конкурентоспособным», — заявил Масалитин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее сообщалось, что бразилец из «Зенита» должен встать на учет в военкомате после получения паспорта РФ.