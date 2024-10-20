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Миранчук промахнулся с пенальти в матче «Атланты»

«Атланта» выиграла у «Орландо», Миранчук не забил пенальти

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Brett Davis-Imagn Images/Reuters

«Атланта Юнайтед» обыграла «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 2:1. «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах и, заняв девятое место в Восточной конференции, вышла в раунд уайлд-кард, что дает возможность сыграть еще один матч за право выйти в плей-офф чемпионата. Соперником команды стал канадский клуб «Клеб де Фут Монреаль», который занял восьмое место в Восточной конференции.

За «Атланту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. На 47-й минуте поединка он не сумел реализовать пенальти. Всего за команду он провел девять поединков, в которых забил трижды.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее в США объяснили популярность Миранчука.

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