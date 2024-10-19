ЦСКА выиграл у «Динамо» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этом матче забил 23-летний нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После этой победы ЦСКА поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива 23 очка за 12 игр. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 30 баллами. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами. «Динамо» (Махачкала) — 12-я с 11 очками.

В следующем туре РПЛ махачкалинское «Динамо» дома сразится с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. ЦСКА в тот же день сыграет на своем поле с «Факелом». Игра начнется в 16:30 мск.

Ранее «Краснодар» разгромил «Спартак» и стал единоличным лидером РПЛ.