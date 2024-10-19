«Краснодар» разгромил «Спартак» и стал единоличным лидером РПЛ

«Краснодар» разгромил московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. На последних секундах встречи, на 90+6-й минуте, хавбек «Спартака» Хесус Медина отправил мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура неожиданно проиграл. «Спартак» идет шестым с 19 очками.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Спартак» 27 октября сыграет на чужом поле с «Пари НН». Игра начнется в 14:15 мск.

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