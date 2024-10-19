В «Краснодаре» объяснили, как смогли обыграть «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команде удалось добиться положительного результата из-за большого желания игроков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень понравился настрой нашей команды, очень энергичное начало. Было видно, что мы подсели к концу первого тайма, потому что очень сильно отдались игре. В конце первого тайма позволили сопернику немного создать опасных моментов, но смогли воспользоваться ошибкой и забить. Главное, после такого результата — не витать в облаках. Сегодня мы еще попразднуем, а уже завтра начнём готовиться к кубковой игре», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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