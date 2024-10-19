Российского футболиста дисквалифицировали за удар ногой в голову

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча Первой лиги за грубую игру полузащитника «Уфы» Владислава Адаева. Об этом сообщается на сайте организации.

12 октября Адаев получил красную карточку в матче 14-го тура Первой лиги против «Черноморца» (0:3). На 26-й минуте футболист прямой ногой попал в полузащитнику Руслану Фищенко в голову. Хавбеку потребовалось помощь медицинской бригады.

В турнирной таблице Первой лиги «Уфа» занимает 17-е место, набрав 11 очков за 14 встреч. «Черноморец» располагается на пятом месте — у них 23 балла за 14 матчей.

Ранее травму мышцы получил форвард «Акрона» Артем Дзюба. Он покинул поле уже на шестой минуте матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом». Вместо 36-летнего форварда на поле появился Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Ранее Дзюбу назвали угасшей звездой.