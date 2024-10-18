Сирия и Бруней являются не единственными возможными соперниками сборной в ноябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что национальная команда России в ноябре может сыграть с Сирией и Брунеем, но рассматриваются и другие варианты, передает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с рядом стран, в том числе с Брунеем и Сирией. Как только мы согласуем и подпишем контракты на матчи, то прокомментируем. Но есть еще и другие варианты», — сказал Митрофанов.

Сбор национальной команды прошел в октябре в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В своем последнем матче, который состоялся в сентябре, Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0.

Ранее футбольный матч Нигерии и Ливии отменили после скандала.