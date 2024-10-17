Глушаков может стать тренером

Российский футболист Денис Глушаков заявил, что хотел бы свои силы на тренерском мостике. Слова игрока приводит РИА Новости.

«Хотелось бы. Есть свои мысли и идеи на этот счет. Стажировку еще никто не предлагал. У меня сейчас идет учеба, жду подтверждения лицензии А», — заявил Глушаков.

3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

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