«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на центральный матч 10-го тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы «Краснодара» и петербургского «Зенита» на на центральный матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Черников, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Ленини, Виктор Са, Кордоба.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан. Глушенков, Кассьерра, Гонду.

Игра пройдет 28 сентября на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

«Зенит», выигравший последние шесть чемпионатов РПЛ, в текущем сезоне после девяти туров с 23 очками идет на вторй позиции. «Краснодар» занимает третье место, набрав 21 балл.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее бывший тренер «Зенита» объяснил, почему сборные России не вернут на международные турниры.