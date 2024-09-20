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ОАЭ могут отказаться экстрадировать Промеса в Нидерланды

Адвокат Промеса заявил, что суд ОАЭ может отказать Нидерландам в экстрадиции

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Виталий Невар/РИА Новости

Адвокат нидерландского нападающего Квинси Промеса Роберт Малевич в интервью РИА Новости заявил, что суд ОАЭ вряд ли экстрадирует подсудимого в Голландию для отбывания наказания по делу о контрабанде кокаина.

По его словам, подобное вряд ли произойдет до конца 2024 года.

«Все возможно, однако я не ожидаю, что господина Промеса экстрадируют в Нидерланды до конца года. Это долгая процедура», — заявил Малевич.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее защитник «Спартака» Мьенти Абена пообещал выучить хит МакSим «Знаешь ли ты».

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