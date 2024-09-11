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Назван главный конкурент «Зенита» в чемпионате

Экс-футболист Масалитин: «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главного конкурента действующего чемпиона и лидера текущего чемпионата Российской премьер-лиги санкт-петербургского «Зенита».

«Пока как конкуренты вырисовываются «Спартак», с его трансферной политикой, «Краснодар» и, наверное, ждем более-менее борьбы от «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА. Но, судя по трансферам, естественно, «Спартак» должен конкуренцию составлять», — считает Масалитин.

«Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ после семи туров, набрав 17 очков. Дальше располагаются «Краснодар» и «Локомотив», у которых по 15 баллов. «Спартак» с 14 очками идет на четвертой позиции, а следом располагаются имеющие по 13 баллов «Динамо» и ЦСКА.

«Спартак» провел активную трансферную кампанию, подписав полузащитника Эсекьеля Барко, вингера Маркиньоса, нападающего Виллиана Жозе и защитников Миенти Абена и Рикарду Мангаша. При этом красно-белым не удалось подписать форварда «Краснодара» Джона Кордобу и полузащитника «Ростова» Данила Глебова, по переходам которых вели переговоры.

Ранее воспитанник мюнхенской «Баварии» перешел в казанский «Рубин».

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