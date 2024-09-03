«Спартак» подпишет футболиста из Португалии

«Спартак» договорился с португальским «Виторией Гимарайнш» о переходе 26-летнего защитника Рикарду Мангаша. Об этом сообщает O Jogo.

Сообщается, что красно-белые заплатят за трансфер футболиста €2 млн. Контракт с португальцем будет заключен на два года. Мангаш уже попрощался с партнерами по команде.

Португалец выступает за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что турнирная таблица в РПЛ поменяется еще много раз.