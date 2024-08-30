Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Париже.

29 августа состоялись соревнования на дистанции 200 м вольным стилем в классе S5. Россиянин занял второе место, представитель Украины стал третьим. Победу на этой дистанции одержал итальянец Франческо Боччардо.

Выигравший спортсмен пригласил призеров на совместное фото, но Комаров демонстративно отъехал в сторону.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024. Церемония открытия состоялась 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее на церемонии открытия Паралимпиады-2024 не раскрылся флаг.