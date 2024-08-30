Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги чемпионов с участием 36 команд. Результаты жеребьевки доступны на сайте УЕФА.

Турнир пройдет по новой формуле. У жеребьевки также был новый формат.

В новом формате турнира увеличилось число команд на групповой стадии — вместо 32 стало 36. Они будут разделены по корзинам, согласно коэффициенту УЕФА. Каждая команда сыграет по два матча с представителем всех четырех подгрупп, а напрямую из общей таблицы группового этапа выйдут места с первого по восьмое. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за право участвовать дальше в турнире — проигравшие в этих парах продолжат участие в Лиге Европы. Команды, оказавшиеся на 25-36 местах, выбывают из еврокубков.

Действующий чемпион — мадридский «Реал» — сыграет с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем», «Миланом», «Аталантой», «Зальцбургом», «Лиллем», «Штутгартом» и «Брестом».

По ходу общего этапа «Манчестер Сити» встретится на поле с ПСЖ и «Ювентусом». «Барселона» сыграет с «Боруссией», «Баварией» и «Монако», за который выступает российский футболист Александр Головин.

Ранее Булыкин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.