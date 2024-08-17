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Футболист испанской «Мальорки» стал игроком «Краснодара»

Футболист «Мальорки» Гонсалес стал игроком «Краснодара»

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Уругвайский футболист испанской «Мальорки» Джованни Гонсалес стал игроком «Краснодара», передает пресс-служба российского клуба в Telegram.

Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел за клуб 71 матч, забив четыре мяча.

Начинал карьеру Гонсалес в уругвайском «Ривер Плейте», за который он выступал с 2014 по 2017 год, затем он три года играл за уругвайский «Пеньяроль». За сборную Уругвая Гонсалес провел 17 матчей.

10 августа «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. На голы ангольца Жоау Батчи армейцы ответили точным ударом россиянина Игоря Дивеева, а в конце встречи, на 91-й минуте, бразильский защитник «Краснодара» Тормена забил победный гол.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на своем поле с «Пари НН». Матч состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар» располагается на седьмом месте в чемпионате России, имея в активе 6 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 12 баллов из 12 очков.

Ранее футболист «Пари НН» заявил о желании перейти в «Зенит».

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