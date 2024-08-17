Комментатор «Матч ТВ» рассказал, возглавит ли Черчесов «Лудогорец»

Комментатор Константин Генич отреагировал на слухи о том, что российский тренер Станислав Черчесов возглавит «Лудогорец», отметив, что специалист не будет работать в болгарском клубе, передает «Матч ТВ».

«Конечно, никакого «Лудогорца» у Черчесова не будет. Он еще ни одного матча не провел в качестве тренера сборной Казахстана. Нужно готовиться к дебютной игре», — сказал Генич.

Черчесов в июне занял должность главного тренера национальной сборной Казахстана. До этого он возглавлял венгерский «Ференцварош», который привел к победе в чемпионате и Кубке страны, а также впервые за 47 лет вывел команду в плей-офф еврокубков.

В сезоне-2022/23 «Ференцварош» занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Однако на этой стадии команда проиграла немецкому «Байеру».

Ранее гендиректор «Лудогорца» опроверг, что Черчесов возглавит команду.