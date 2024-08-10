«Проиграли, скажем так, мужчине»: в России критично оценили победу Хелиф на ОИ

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов, говоря о победе алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, на летних Олимпийских играх, заявил, что подобное является насмешкой над Олимпиадой в целом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«И жалко девчонок, которые боксировали в этой весовой категории, могли заслуженно побороться за золото. Проиграли, скажем так, мужчине. Что здесь может быть хорошего», — заявил он.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.