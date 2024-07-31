Российский триатлонист о грязной воде в Сене: больше €1 млрд на очищение — отмазки

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев критично оценил историю с очищением грязной воды в Сене для проведения триатлона в рамках летних Олимпийских игр — 2024, отметив у французских властей должен был быть запасной план. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как бы там ни говорили, что потрачено больше €1 млрд на очищение, что не вовремя пошел дождь, – это больше отмазки, и вода все равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось все иначе. И тут нужно было заранее иметь план Б», — заявил Лосев.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Российские триатлонисты в Париж не приехали.

Ранее российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде.