«Маразм и издевательство»: российский боец UFC разнес открытие Игр

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил, что организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 поиздевались над всеми. Его слова приводит Sport24.

«И 2024-й год — как раз тот год, когда я бы мог попасть на Олимпиаду, если бы серьезно занялся каким-то единоборством. Теперь вообще не жалею, что не выступлю там. Для меня UFC это настоящая Олимпиада. А эта Олимпиада — маразм и издевательство над спортом, религиями, моральными ценностями людей», — заявил спортсмен.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее актер, сыгравший голого синего бога на открытии Игр, извинился за свою роль.