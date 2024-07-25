Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ОКР выступил с заявлением после решения CAS отклонить апелляции России по медалям ОИ

ОКР: не испытывали иллюзий по апелляции о лишении фигуристов золота Олимпиады

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) в своем Telegram-канале заявил, что не испытывал иллюзий по апелляции о лишении фигуристов золота Олимпиады в командном олимпийском турнире, которую не удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Иллюзий относительно исхода этого дела не было. Так же как и в случаях других апелляций, поданных Россией за последние почти 3 года», — говорится в сообщении.

Также в ОКР напомнили, что окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года не завершено из-за того, что CAS пока не рассмотрел апелляцию Канады.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Валиева прокомментировала первый выход на лед после дисквалификации.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами