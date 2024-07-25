ОКР выступил с заявлением после решения CAS отклонить апелляции России по медалям ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) в своем Telegram-канале заявил, что не испытывал иллюзий по апелляции о лишении фигуристов золота Олимпиады в командном олимпийском турнире, которую не удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Иллюзий относительно исхода этого дела не было. Так же как и в случаях других апелляций, поданных Россией за последние почти 3 года», — говорится в сообщении.

Также в ОКР напомнили, что окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года не завершено из-за того, что CAS пока не рассмотрел апелляцию Канады.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Валиева прокомментировала первый выход на лед после дисквалификации.