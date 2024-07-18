Президент Аргентины поддержал своих футболистов в скандале с расистскими кричалками

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал игроков своей национальной сборной в скандале с оскорбительными кричалками в адрес футболистов сборной Франции. Об этом сообщает Fox Sports.

Глава государства поддержал репостом запись со словами: «Мы все знаем, как президент сильно любит и поддерживает Месси, даже несмотря на то, что его сильно критиковали. Сказать, что Месси должен извиняться перед европейскими колонизаторами — значит идти вразрез с политикой президента».

Инцидент произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

17 июля заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. После этого руководство страны приняло решение об отставке чиновника.

Ранее в «Спартаке» объяснили, что происходит с Александром Соболевым.