В Аргентине опровергли требование к Месси извиниться за расистскую кричалку

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро на своей странице в социальной сети X заявил, что не просил нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси извиняться за расистскую кричалку аргентинских футболистов.

«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважением к тому, кто постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», — написал Гарро.

17 июля в СМИ появилась информация, согласно которой Гарро призвал Месси извиниться за инцидент, который произошел на Кубке Америки.

Футболисты сборной Аргентины спели расистскую кричалку после победы в финале Кубка Америки — 2024. Это попало в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Недавно стало известно, что все французские игроки лондонцев отписались от Фернандеса в социальных сетях, а сам клуб начал расследование в связи с этим инцидентом. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

Ранее сообщалось, что 17-летний игрок сборной Испании взял номер Месси в «Барселоне».