ФИФА начала расследование по поводу расистской песни игроков сборной Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование после того, как футболисты сборной Аргентины спели песню, которая оскорбляет игроков сборной Франции по национальному признаку, передает RMC Sport.

«ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было. Включая игроков, болельщиков и официальных лиц», — сказали в ФИФА.

Футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Ранее аргентинский футболист извинился за расистскую песню про французских игроков.