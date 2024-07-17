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Аргентинский футболист извинился за расистскую песню про французских игроков

Футболист Энцо о расистской песне про французов: меня захлестнула эйфория

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист сборной Аргентины и лондонского «Челси» Энцо Фернандес в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) извинился за расистскую песню в адрес игроков сборной Франции.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале. Этим словам абсолютно нет оправданий. Приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория», — сказал Энцо.

Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Сборная Аргентины играла с Францией в финале чемпионата мира 2022 года. Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые стали трехкратными чемпионами мира.

Ранее сообщалось о том, что французские игроки «Челси» недовольны расистским поведением Энцо Ферандеса.

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