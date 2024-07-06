«Невероятно тяжело психологически»: Третьяк о рекорде Овечкина

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк выразил надежду, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, а также признался, что внимательно следит за этой гонкой. Его слова приводит «КП Спорт».

«Вся пресса пишет об этом. И Саша наверняка все читает — ему невероятно тяжело психологически. Не забил три матча подряд, сразу начинается шум. Он великий мастер и уже вошел в историю и стал легендой. Невозможно было даже представить, что кто-то приблизится к рекорду Гретцки, а смог!» — заявил Третьяк.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее в «Вашингтоне» облегчили жизнь Овечкину.