Черчесов впервые сделал заявление после скандала в Казахстане

Российский специалист, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впервые высказался после конфликта с журналистом.

«Достар («друзья» по-казахски. — прим. «Газеты.Ru»), я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас на этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов», — заявил Черчесов.

Ранее российский специалист во время пресс-конференции возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке. Позднее стало известно, что специалист начал изучение казахского языка.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее в Казахстане оценили недовольство тренера сборной Черчесова вопросом на казахском языке.