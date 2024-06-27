Экс-вратарь «Спартака» подал иск о разделе имущества с бывшей женой

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Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин подал иск о разделе имущества с бывшей женой. Об этом передает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«В Преображенский районный суд города Москвы поступил иск известного российского футболиста Нигматуллина Р.К. к Нигматуллиной Е.В. о разделе совместно нажитого имущества», — говорится в сообщении.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Нигматуллин рассказал, почему он вернулся в Москву из США.