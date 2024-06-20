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Начато расследование против игрока «Рубина», который оскорблял сербов и македонцев

УЕФА начал расследование в отношении футболиста «Рубина» Даку

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении футболиста сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, передает сайт организации.

Предполагается, что игрок после матча Евро-2024 против сборной Хорватии подошел к трибуне албанских фанатов и стал выкрикивать оскорбления в сторону македонцев и сербов.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официального расследования инцидента.

Ранее сборная Сербии установила рекорд Евро.

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