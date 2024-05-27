Стало известно, уйдет ли Дзюба из «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян дал понять, что нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба покидает команду после завершения сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дзюба — очень сильный футболист. Это потеря для любого клуба. Надеюсь, у него все получится. Он жаждет побеждать и забивать. Желаю ему всего хорошего. Он еще способен поиграть в любом клубе РПЛ», — заявил Тикнизян.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее Дзюба отреагировал на победу Усика над Фьюри.