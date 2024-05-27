Чемпионство «Зенита» назвали Божьим промыслом

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга поздравил их с чемпионским титулом «Зенита». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, команда Сергея Семака стала лучшей благодаря высшим силам.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, игроков, и промысел Божий. «Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола», — заявил Медведев.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре РПЛ со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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