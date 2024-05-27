Назван худший судья России

Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Владислав Безбородов допустил наибольшее количество ошибок в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По результатам проведенного исследования, рефери девять раз принял неверное решение по ходу игры. Всего он отработал 15 встреч в качестве главного судьи, в среднем за матч он допускал по 0,6 ошибок.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре РПЛ со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пострадал больше всех от судейских ошибок в РПЛ.