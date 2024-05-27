В «Спартаке» отказались считать Петербург футбольным городом

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «Советскому спорту» заявил, что не считает Санкт-Петербург футбольным городом.

По его мнению, Воронеж больше прописан атмосферой игры, чем Петербург.

«Конечно, Москва — это футбольный город. Воронеж — футбольный город больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже — у них есть «Факел», который они любят. Я не считаю Петербург футбольным городом», — заявил Слишкович.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее стало известно будущее защитника «Спартака» Бабича.