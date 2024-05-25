«Локомотив» покидают два ведущих футболиста

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают московский «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщил агент Вадим Шпинев, который представляет интересы игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — заявил агент.

Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, оформил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Миранчук играет в системе «Локомотива» с 2011 года. За это время он также выступал в эстонской «Левадии» в 2016 году на правах аренды. В этом сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

«Локомотив» по итогам сезона стал четвертым в Российской премьер-лиге.

Ранее в «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.