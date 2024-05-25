«Зенит» показал худший результат для чемпиона в РПЛ

Петербургский «Зенит» показал худший результат для чемпионской команды по итогам сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ) с момента ее создания в 2002 году. Об этом пишет Opta Sports.

В заключительном матче сезона-2023/24 петербургский клуб, которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды.

РПЛ покинули «Сочи» и «Балтика». Сочинская команда за 30 туров набрала 24 балла и заняла последнее место в РПЛ. «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав на два балла больше, чем «Сочи».

В стыковых поединках за право остаться в Российской премьер-лиге сыграют екатеринбургский «Урал» (30), который в заключительном туре проиграл ЦСКА — 0:2, и «Пари Нижний Новгород» (30), сыгравший вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.

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